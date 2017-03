Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Copier ou voler des toiles de maître, pour la gloire ou pour l’argent… On vous raconte des histoires de faussaires et de voleurs ! Pour déjouer les tours de ces personnages malhonnêtes nous recevons Christelle Pangrazzi, journaliste à Ça m’intéresse qui leur consacre un dossier, en partenariat avec RTL.

Peinture, sculpture, dessin dans la Curiosité

Malraux disait "l’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme"... Un chemin qui prend sa source à la préhistoire et que l'homme n'a cessé d'emprunter. Peinture, sculpture, dessin... Sur RTL, on se livre à l'art de la curiosité.

