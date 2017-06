Patrick Timsit "emmerde" Pascal Bataille et Laurent Fontaine

publié le 03/06/2017 à 10:21

Y'a que la vérité qui compte, était une émission du duo Bataille et Fontaine. Patrick Timsit a justement décidé de leur dire leur 4 vérités. Une vieille histoire qui date de 20 ans, toujours pas digérée par ceux qui présentaient également Y'a pas photo sur TF1. Patrick Timsit était alors l'invité de cette émission et avait décidé de quitter le plateau en emmenant le public avec lui. Aujourd'hui, les animateurs lui en veulent encore et le traitent volontiers d'"enfoiré" dans les différentes interviews. D'où la petite mise au point du comédien: " Un, je ne suis pas fâché, deux je les emmerde. J'ai quitté leur plateau parce qu'on était à la 30ème question de merde" s'agace-t-il. S'ensuit une longue tirade savoureuse à découvrir en vidéo.



Oui, Patrick Timsit est un narrateur hors pair. Il saurait faire passer le manuel d'utilisation d'un aspirateur pour du Shakespeare. A l'affiche du film Marie Francine de et avec Valérie Lemercier en ce moment dans les salles, il fait son show dans On refait la télé avec Jade et Eric Dussart durant tout le week-end. Première partie aujourd'hui à 13H30 sur RTL. Dès 14H, le replay.

