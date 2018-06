Patrick Chesnais dans A La Bonne Heure

publié le 12/06/2018 à 12:30

Cela faisait 32 ans qu'il n'avait pas tourné de long métrage pour le cinéma ! Le 11 juillet prochain, Patrice Gautier sera donc enfin de retour avec Moi & le Che. Dans cette comédie, le réalisateur fait le portrait d'un homme d'aujourd'hui qui, arrivé à l'heure des bilans, décide de s'interroger : a-t-il réalisé ses rêves, a-t-il trahi ses idéaux de jeunesse ? Côté casting, il s'est entouré de Patrick Chesnais pour le rôle principal. Le comédien donne notamment la réplique à Fanny Cottençon, Philippe Caroit, Philippe Nahon et Laurent Bateau.

"Moi et le Che" de Patrice Gautier avec Patrick Chesnais

L'histoire : GO est un prof de fac en fin de parcours. Mais il a surtout été, à 18 ans, un jeune homme nourri d’égalité et de fraternité, engagé frontalement dans l’action. L’un des derniers compagnons du CHE. C’était quelque part, là-bas, en Bolivie en 1967. Du moins, c’est ce qu’il dit, re-dit et re-re-dit. La preuve ? Là, juste à coté du CHE, cette photo sur laquelle il n’est pas alors qu’il affirme qu’il est sûr qu’il y était ! Et si c’était lui, le traître qui a vendu le CHE à la CIA ? Ça non, il en est sûr: ce n’est pas lui ! Mais aujourd’hui, une question le taraude : "Des mots ou des armes, qu’est-ce qui est le plus efficace ?". C’est le moment de réagir et d’agir car demain il sera trop tard.

> "Moi et le Che" - Pré-bande-annonce

