Patricia Petibon dans A La Bonne Heure

publié le 01/06/2017

Rendre accessible la musique classique au plus grand nombre et rassembler toutes les générations autour d'une programmation haut de gamme, c’est le défi lancé par le Festival de Paris du 9 au 29 juin 2017. Au programme de cette première édition, des artistes de renommé internationale tels que : Patricia Petibon, David Fray, Regula Mühlemann, Les Cris de Paris et Tim Mead. La Mairie de Paris, le Ministère de la Culture et Vivendi sont partenaires de ce festival.

Patricia Petibon pour l'ouverture du Festival de Paris le 9 juin 2017

Œuvre originale d’un centralien, Gustave Eiffel, construction métallique au cœur de la modernité de ce 19ème siècle qui découvre un matériau nouveau, joyau de l’Exposition Universelle de 1889, La tour Eiffel attire encore aujourd’hui 6 à 7 millions de visiteurs par an et symbolise Paris pour beaucoup d’étrangers. Le 9 juin, c’est Patricia Petibon, soprano colorature française, qui ouvrira le festival avec un répertoire à l’image de son éclectisme et de la couleur de sa voix. Accompagnée par Susan Manoff au piano, elle chantera Fauré, Satie, Poulenc, Rosenthal et nous réservera quelques surprises en hommage à Paris.

La programmation complète est à retrouver sur le site du festival. Le prix des places s'échelonnent entre 15 et 60 euros selon les concerts.



