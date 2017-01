Patricia Kaas est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

REPLAY - Patricia Kaas revient sur le devant de la scène avec un nouvel album éponyme. La chanteuse est l'invitée de Stéphane Bern le vendredi 20 janvier 2017.

Cela faisait plus de 13 ans que Patricia Kaas n'avait pas proposé de chansons originales. Aujourd'hui, la chanteuse originaire de l'Est de la France revient avec un nouvel album éponyme, et plus libérée que jamais.



Ce nouvel opus, salué par une critique unanime, était déjà certifié disque d'or en France en à peine 1 mois. Il a été réalisé par deux réalisateurs de renom : Jonathan Quarmby (Benjamin Clementine, Eagle Eye Cherry, Finlay Quaye) et Fink (John Legend, Banks). Pour ses textes, Patricia Kaas a également fait appel à des artistes accomplis comme Rose, Arno, Ben Mazué ou encore Hyphen Hyphen.

Le nouvel album de Patricia Kaas

Après le lancement de sa tournée à Courbevoie le 11 janvier dernier, Patricia Kaas va sillonner les routes de France. Elle chantera notamment le 20 janvier au Havre, les 26, 27 et 28 Salle Pleyel à Paris, puis dans tous les Zéniths. Le 1er février à Nancy, le 2 à Dijon, le 15 à Amiens ou encore le 4 mars au Zénith de Caen.

