Pâtisseries et cascadeurs dans La Curiosité

Première partie : L'histoire des pâtisseries

Millefeuille, Paris-Brest, religieuse, macaron… ce sont vos gourmandises préférées, et pourtant, en connaissez-vous l’origine ?

Savez-vous comment elles ont été inventées ?

Comment elles ont traversé le temps et se sont adaptées au gout de chaque époque ?

Notre invité, le journaliste Michel Tanguy s’est plongé dans la savoureuse histoire des pâtisseries...





Deuxième partie : Profession cascadeur

Notre invité, Alain Figlarz, l'un des plus grands coordinateurs de cascades et chorégraphe de combats pour la télévision et le cinéma nous dévoile les dessous de son métier. Scènes de combats, chutes de hauteur, torches humaines… Comment se prépare-t-on à ces scènes extrêmes ? Quels sont les astuces et les bons gestes ?

