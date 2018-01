Pas de blue monday pour les Grosses Têtes

publié le 15/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui l'après-midi est à RTL et le soir à BHL.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle et qui n'est pas près de Balancer son Port.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête dont l'unité de mesure préférée est le décibel.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête avec qui on ne retrouve jamais l'arme du crime, puisqu'il n'utilise que des répliques qui tuent.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui après le foot à 11 se lance dans la radio à 7.

… Vikash Dhorasoo



Une Grosse Tête qui se jette parfois dans le public à la fin de ses spectacles: 10 morts encore la semaine dernière.

…Bernard Mabille

Laurent Ruquier

