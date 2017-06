Parasites dans la Curiosité

publié le 16/06/2017 à 18:00

La vie rêvée des parasites

Morpions, poux, tiques, sangsues, ver solitaire… il suffit d’en parler pour avoir envie de se gratter !

ces profiteurs n’ont pas bonne réputation mais comment vivent-ils ? Et les poux, préfèrent-ils les blonds ou les bruns ?

C’est Marc Giraud notre naturaliste de terrain, écrivain spécialisé en zoologie qui nous guide.



Marc Giraud publie La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites aux Éditions Delachaux et Niestlé.



La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites

Pamela Churchill

Cette femme aimait le luxe, le pouvoir et les hommes. Pamela Churchill -Harriman a fini sa carrière comme ambassadeur des Etats-Unis à Paris, mais avant ça, elle a connu Churchill, Sinatra, Gianni Agnelli, Maurice Druon, un prince indien, un comte anglais et Bill Clinton.

La piquante Pamela Churchill nous est racontée par Stéphanie Des Horts auteure du livre Pamela paru chez Albin Michel.

Pamela

Les cachalots

Place à une aventure fantastique!

On vous emmène nager au milieu des cachalots, ces géants des mers aux facultés incroyables. Saviez-vous par exemple qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ne parlent pas la même langue en fonction de l'océan où ils vivent ?!

François Sarano, plongeur, ancien directeur scientifique des missions Calypso, avec le commandant Cousteau, nous fait découvrir les cachalot...

Cachalot sauteur