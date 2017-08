Papillons et chroniques de routard dans la Curiosité

publié le 21/08/2017 à 12:00

Première partie : Les papillons

Ils nous font rêver, et lever les yeux au ciel, ils sont légers et colorés, symboles de la fragilité de la nature et révélateurs de l’état de notre planète...on se passionne pour les papillons avec le lépidoptériste Yvon Nassiet.

Yvon Nassiet nous raconte ses histoires mythiques d'écologue dans son livre Aventures de papillons paru aux éditions la vallée heureuse

Aventures de papillons

2ème partie : 40 ans de chroniques d'un routard

On va voyager ensemble pour contourner les préjugés. Vous pensez que Tokyo est une ville infernale et inhumaine, vous allez découvrir des cafés lilliputiens, des quartiers chaleureux, et des pétales de cerisiers qui tombent dans votre verre de saké pour vous souhaiter le meilleur dans la vie ! De Tokyo à Melbourne, Pierre Josse nous fait vivre ses plus beaux voyages.

Pierre Josse publie Chroniques vagabondes (aux Editions le Routard / Hachette.



Chroniques vagabondes