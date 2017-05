Papillons dans La Curiosité

publié le 01/05/2017 à 18:00

Les papillons

Ils nous font rêver, et lever les yeux au ciel, ils sont légers et colorés, symboles de la fragilité de la nature et révélateurs de l’état de notre planète...on se passionne pour les papillons avec le lépidoptériste Yvon Nassiet.

Yvon Nassiet nous raconte ses histoires mythiques d'écologue dans son livre Aventures de papillons paru aux éditions la vallée heureuse

Aventures de papillons

Les expressions dans le monde

On découvre les expressions de nos voisins…chez nous, on dit haut comme trois pommes, il lui manque une case et on coupe les cheveux en 4, mais les italiens, les anglais, les bulgares ou les mongols, comment disent-ils?

Pour répondre à ces questions nous recevons Muriel Gilbert ancienne traductrice et aujourd’hui correctrice au journal le Monde.

Muriel Gilbert est l'auteure du livre Que votre moustache pousse comme la broussaille ! publié aux Ateliers Henry Dougier.

Que votre moustache pousse comme la broussaille !

la Golden Globe Challenge

Saviez-vous que le Golden Globe Challenge fût la première course planétaire en solitaire et sans escale ?

Quand et par qui fût-elle créée ? Quelles étaient les règles, le principe de cette course ?

On vous raconte le Golden Globe Challenge avec le journaliste et navigateur Olivier Le Carrer.

Olivier Le Carrer est l'auteur du livre 69, année héroïque publié chez Paulsen

69, année héroïque