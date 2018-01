Pain et Marie Curie dans La Curiosité

publié le 23/01/2018 à 12:47

Première partie : La croustillante histoire du pain

Le Président Emmanuel Macron veut faire entrer la baguette au patrimoine mondial de l'Unesco...Quelles sont les chances la baguette ? Quand est-elle apparue dans notre histoire de France ? Et qui l’a inventée ?

On découvre l'histoire du pain avec Patrick Rambourg historien de l’alimentation.



à lire : L'Art et la table paru aux Editions Citadelles & Mazenod

L'Art et la table

Deuxième partie : Portrait de Marie Curie

Personne d’autre n’a reçu deux fois le Prix Nobel de sciences…Marie Curie est une géante de notre histoire ! Un film qui sort demain lui est consacré et une exposition au Panthéon met en lumière cette figure légendaire de la science.

On découvre comment Marie Curie a combattu le machisme, la délation et la rumeur avec la conférencière Marion Augustin.

à lire : Marie Curie, une femme dans son siècle publié chez Gründ éditions



Marie Curie, une femme dans son siècle