Pagnol et Bikini

publié le 14/07/2017 à 12:00

Première partie : Le cinéma de Pagnol

Ce soir nous vous présentons un génie de la littérature et du cinéma, un homme qui a fait de sa Provence natale le centre du Monde, bienvenue chez Marcel Pagnol !

Il est né il y a 120 ans, le 28 février 1895, à Aubagne, ses pièces, ses livres et ses films sont devenus des classiques, on vous raconte Marcel Pagnol avec Isabelle Schmitz.

isabelle Schmitz

2ème partie : L'histoire du bikini

Voici l'histoire d’un bout de tissus, sexy et pratique et rikiki : le bikini !

Le bikini sur les plages de l’été est une star incontestable, mais qui a inventé ce maillot deux pièces qui fête ses 70 ans ? On vous dévoile tout avec Patrice Gaulupeau, collectionneur et historien de la mode spécialisé dans les corsets, la lingerie et le balnéaire !

Patrice Gaulupeau est le co auteur avec Ghislaine Rayer du livre Bikini La Légende, aux éditions Michel Lafon.





