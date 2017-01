REPLAY - Lisa Azuelos vient de réaliser le biopic "Dalida" avec l'aide d'Orlando, le frère de la chanteuse. Ils sont les invités de Stéphane Bern le vendredi 6 janvier 2017.

par Germain Sastre publié le 06/01/2017 à 11:00

Cela fait 30 ans qu'elle a disparu ! Dalida c'est 2000 chansons, 125 millions d'albums vendus de son vivant et une dizaine de millions depuis sa mort. C'est également la première chanteuse à avoir obtenu un disque d'or, un disque de platine et un disque de diamant. Aujourd'hui, la réalisatrice Lisa Azuelos fait revivre la légende dans un biopic romanesque et passionnant.

"Dalida" de Lisa Azuelos

L'histoire : De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giroud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

