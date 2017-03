Origine des noms de rues et parasites dans la Curiosité

publié le 25/03/2017 à 12:00

L'origine des noms de rue

Rue de la boucherie, rue du Trône, rue de la Pompe... mais d'où viennent les noms de rues ? On a posé la question à Nicolas Montard, journaliste pour le magazine Ça m’intéresse...



Nicolas Montard nous dévoile les origines des odonymes au moyen-âge, comment les première plaques avec les noms de rue se sont retrouvés en 1728 sur les façades des immeubles parisiens, et comment ces noms ont évolué au cours des siècles... Saviez-vous, par exemple, qu'il n'existe qu'une seule rue Louis XVI en France et qu'elle se trouve à Cherbourg ? La suite et beaucoup d'autres anecdotes à découvrir dans l'émission !

Des petites bêtes

Marc Giraud raffole des petites bêtes... Tiques, cafards, morpions, poux et vers solitaires n'auront d'ailleurs bientôt plus de secrets pour vous. Vous apprendrez des choses étonnantes, comme par exemple que la sangsue n'a pas de cervelle mais qu'elle a trois mâchoires, neuf paires de testicules et un vagin ou qu'il existe sur Internet un commerce d’œufs de vers solitaires...

Une balade au pays des parasites à découvrir aussi dans le livre de notre invité, « La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites » publié aux Éditions Delachaux et Niestlé.



Le jeu du week-end

