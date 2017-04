Ophélie Winter: le retour décoiffant

publié le 08/04/2017 à 13:08

The most beautiful girl in the world. Le titre est de Prince. A sa demande, la chanson a été traduite en français par sa muse de l'époque: Ophélie Winter. A l'évocation de leur relation, la chanteuse de Dieu m'a donné la foi frémit. A l'écoute de Sometimes it snows in April, l'émotion l'envahit (voir la video). Oui, Ophélie a la sensibilité à fleur de peau. Impossible de tricher, quand elle aime, elle le fait savoir. Et vice versa évidemment. C'est ce qui rend cette artiste si attachante. De retour sur le devant de la scène, celle de Scène de ménages sur M6 en tant que guest, Ophélie en profite pour un faire un point sur le milieu artistique d'aujourd'hui.



Lucide, elle revient sur la mutation de l'industrie du disque: "Elle est morte. Mon dernier single était numéro un sur les plateformes digitales, il m'a rapporté 5000 euros. L'album m'a coûté 100'000". Comme Prince, elle a décidé de produire ses titres dans son coin et de les offrir au public quand ils sortiront (voir video). Elle n'est pas tendre avec ce milieu: "Pendant deux ans, j'ai été une vraie connasse. Quand je me suis excusée, je me suis aperçu qu'il fallait être une connasse pour réussir." constate-t-elle avec humour. Concernant son expérience à Danse avec les stars, elle tient à compléter ses propos tenus dans Touche pas à mon poste cette semaine: "C'était un cauchemar car le jour de la conférence de presse j'ai perdu mon oncle. Et la manière dont ils nous ont traités n'a pas été très classe" (voir video).

Un franc parler rare et rafraîchissant à découvrir dans On refait la télé avec Eric Dussart et Jade à 13H30 sur RTL. Dès 14H, les videos et le replay. Sous le charme, l'équipe a eu du mal à se concentrer pendant l'émission comme le rouve la video ci-dessus.