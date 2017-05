ONPC : "Il ne faut pas rigoler avec le documentaire", affirme Sandrine Bonnaire

publié le 28/05/2017 à 05:29

Sandrine Bonnaire, préside cette année le jury de L'Oeil d'Or à Cannes. Un prix créé en 2015 qui permet de distinguer un documentaire, toutes sections confondues du festival. Pour Sandrine Bonnaire,le festival de Cannes "est utile" pour faire connaître des documentaires en France.



Le documentaire est-il devenu l'art le plus prestigieux du cinéma ? Pour Sandrine Bonnaire il est en tout cas "très important, car il ne faut pas rigoler avec le documentaire car il y a plus de responsabilités". L'objectivité est le rôle majeur du réalisateur de documentaire "car quand on est témoin, on reste à la bonne distance".

Lorsqu'elle doit évoquer un souvenir à Cannes, Sandrine Bonnaire retient surtout "que quand Maurice Pialat est mort, il y a eu une projection de Sous le soleil de Satan en hommage et c'était une standing ovation".

> Sandrine Bonnaire - On n'est pas couché à Cannes 27 mai 2017 #ONPC

