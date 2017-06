publié le 03/06/2017 à 18:53

Après une spéciale Festival de Cannes la semaine précédente, Laurent Ruquier retrouve le studio Gabriel ce 3 juin pour un nouveau numéro d'On n'est pas couché en compagnie de ses chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraf. L'équipe recevra l'ancienne ministre de l'Écologie Ségolène Royal, toujours investie dans le traitement de l'enjeu climatique comme elle le répétait vendredi 2 juin au micro de RTL. Elle fera la promotion de son Manifeste pour une justice climatique paru au mois d'avril.



Place à la culture ensuite, avec le groupe Lady Sir, composé de l'actrice Rachida Brakni et du chanteur Gaëtan Roussel. Le duo présentera son nouvel album, Accidentally Yours paru en avril. L'acteur Pio Marmaï viendra quant à lui assurer la promotion du dernier film de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie, dont il est la tête d'affiche. La réalisatrice Laetitia Colombani rejoindra ensuite le plateau pour présenter son premier roman, La Tresse (éd. Grasset). Enfin le chroniqueur et écrivain Charles Consigny présentera son livre Je m'évade, je m'explique (éd. Robert Laffont).