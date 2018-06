publié le 10/06/2018 à 04:11

La réalisatrice Emily Atef et l'actrice Marie Bäumer étaient les invités de l'émission On n'est pas couché pour présenter leur dernier film, Trois jours à Quiberon. En compétition au dernier Festival de Berlin, cette fiction en noir et blanc s'inspire d'un épisode de la vie de Romy Schneider.



En cure de thalassothérapie à Quiberon, l'actrice de Sissi et Les Choses de la Vie accorde une interview exclusive au photographe Robert Lebeck et au journaliste Michael Jürgs. Elle aborde sa carrière, souvent décriée par la presse allemande. "Je ne trouve pas que Romy Schneider soit une victime (...). Plus je travaillais, plus je me rendais compte que ce n'était pas une victime. Elle en avait ras-le-bol que la presse allemande la descende, en cherchant la Sissi de 15 ans", explique Emily Atef.

"Une femme malheureuse"

Un manque de recul pour la réalisatrice franco-iranienne. "Ils n'avaient jamais pris leur émancipation et avaient accepté que c'était une femme, une actrice qui pouvait faire d'autres films que ceux de princesse", souligne-t-elle. "Elle voulait leur dire : regardez qui je suis, je ne suis pas Sissi, je suis une femme malheureuse".

Dans Trois jours à Quiberon, Romy Schneider interprétée par Marie Bäumer semble en proie à ses démons, à savoir l'alcool et les médicaments. Une vision qu'a réfuté Sarah Biasini, fille de l'actrice allemande. "Je comprends qu'elle ait un problème avec le film, c'est sa maman (...). Ce n'est pas un film sur l'alcoolisme de Romy Schneider. C'est un film de cinéma", se défend la réalisatrice.