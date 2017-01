Le candidat à la primaire de la gauche et l'écrivaine répondront tour à tour aux questions de Yann Moix et Vanessa Burgraff ce samedi 7 janvier.

Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP Vincent Peillon, le 28 décembre 2016

par Clémence Bauduin publié le 07/01/2017 à 15:53

On n'est pas couché, le talk show de Laurent Ruquier, est de retour pour la nouvelle année 2017, ce samedi 7 janvier aux alentours de 23h15 sur France 2. Cette semaine, l'invité politique est Vincent Peillon, député européen et candidat à la primaire de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier. L'occasion sûrement de revenir sur sa définition de la droite, après une description polémique selon laquelle être de droite revient pour lui à "penser qu'un noir n'a pas le droit de vote". Le studio Gabriel accueillera également Mazarine Pingeot, qui a récemment affiché son soutien au candidat Peillon. La fille de François Mitterrand et Anne Pingeot interviendra pour la publication de son livre, Théa (éd. Julliard), qui sera soumis à la critique des deux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Vanessa Burgraff.



L'émission consacre également une part belle à la culture. L'acteur et humoriste François-Xavier Demaison sera en plateau pour présenter son nouveau spectacle, éponyme, qui se joue du 19 au 29 janvier à l'Olympia. Le journaliste Claude Askolovitch présentera pour sa part son livre Comment se dire adieu aux éditions JC Lattes. Enfin, le chanteur Didier Barbelivien aura droit lui aussi à la critique de Yann Moix et Vanessa Burgraff qui ont écouté son album, Amours de moi, paru en octobre 2016.