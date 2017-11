publié le 11/11/2017 à 17:07

Christine Angot effectue son grand retour sur le plateau de l'émission de France 2 On n'est pas couché, au côté de Yann Moix. Samedi 11 novembre, défileront dans le fauteuil de Laurent Ruquier plusieurs personnalités ayant marqué l'actualité politique et culturelles.



Galia, la reine des nuits parisiennes, a publié son premier livre Quand j'étais petit garçon, racontant son enfance de petit garçon dans un quartier de Marseille où il ne faisait pas bon se revendiquer "petite fille".

Au rayon des livres, Vikash Dhorasoo présentera Comme ses pieds aux éditions du Seuil. Dans cette autobiographie l'ancien international revient sur des moments atypiques de sa carrière, comme la fois où il a failli se battre avec l'ancien gardien de l'équipe de France Grégory Coupet à la mi-temps d'une rencontre de Ligue des Champions.



Jérémy Ferrari fera également face à Christine Angot et Yann Moix, à l'occasion de la sortie de son libre Happy Hour à Mossoul, aux éditions Michel Lafon, revenant avec humour noir sur plusieurs événements d'actualités du Moyen-Orient.



MC Solaar viendra parler de son dernier album Géopoétique, sorti près de dix ans après le précédent. Le rappeur y aborde le poids des ans et son rapport à la nouvelle génération d'artistes.



Enfin, représentants du septième art dans l'émission, Alexandra Lamy, actrice, et Nathalie Marchak, réalisatrice, feront la promotion du film Par instinct, retraçant l'histoire d'une jeune avocate à qui une adolescente confie un nourrisson dans les rues de Tanger (Maroc).