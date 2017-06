publié le 10/06/2017 à 19:27

Période de réserve oblige, aucun invité politique ne sera présent sur le célèbre fauteuil du talk-show ce samedi 10 juin. Pour ce nouveau numéro d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier recevra en compagnie de ses chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraf, l'auteur et metteur en scène, Joël Pommerat, qui viendra présenter sa dernière création théâtrale, le spectacle Cendrillon.



Matthieu Chedid et Toumani Diabate seront également présents sur le plateau. Ils viendront défendre leur dernier album intitulé Lamomali chez Wagram Music. Culture toujours, l'acteur Jean-Paul Rouve sera accompagné de la comédienne Stéfi Celma pour venir parler du dernier film de Maurice Barthélémy, la comédie Les Ex. Pour sa cinquième réalisation, le réalisateur dresse le portrait de six couples de six générations différentes, qui présentent un point commun : la difficulté d'oublier leur ex.

Place à la littérature. Jean-Christophe Notin rejoindra ensuite le plateau pour y présenter le livre Les guerriers de l'ombre, aux éditions Tallandier. Enfin, la chanteuse Yvette Leglaire, présentera son dernier spectacle, Yvette Leglaire a pris perpette, mis en scène par Olivier Denizet. Elle viendra également parler de son dernier album Yvette Leglaire chante Yvette Leglaire, chez Lovarium Production.