publié le 19/05/2018 à 18:01

Le Studio Gabriel accueillera cinq invités ce samedi 19 mai pour l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier. Diffusé à partir de 23h25 sur France 2, le talk-show recevra l'ancien député PS et ex-président de SOS Racisme, Malek Boutih, invité politique du programme.



L'animatrice Brigitte Lahaie répondra également aux questions des deux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Christine Angot. Elle viendra présenter son livre Le Bûcher des sexes, publié aux éditions Albin Michel.

La littérature aura toute sa place ce samedi soir, puisque deux personnalités viendront faire la promotion de leur livre. Aurélie Valognes défendra son roman Au petit bonheur la chance ! qui dresse un portrait des relations entre grands-parents et petits-enfants. Quant à Sébastien Martinez, champion de France de la mémoire, il parlera de son ouvrage La Mémoire est en jeu.

Enfin, l'actrice Françoise Fabian présentera son premier album éponyme, réalisé avec l'auteur-compositeur Alex Beaupain, célèbre pour la bande-originale des Chansons d'amour.