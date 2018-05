publié le 11/05/2018 à 18:10

Laurent Ruquier présentera vendredi 11 mai à 23h35 une spéciale d'On n'est pas couché sur France 2, enregistrée à Cannes avec des invités exceptionnels. L'émission a été tournée mercredi 9 mai à la Villa Domergue, en marge du Festival de Cannes.



Javier Bardem et Penélope Cruz seront présents aux côtés de Laurent Ruquier, Christine Angot et Yann Moix, pour discuter du film Everybody Knows. Les acteurs et actrices de Plaire, aimer et courir vite, Girl et Le Monde est à toi viendront présenter leurs longs-métrages.

Des spécialistes cinéma, Danièle Heymann, critique et journaliste à Marianne, et Guillemette Odicino, chef de rubrique cinéma à Télérama, seront aussi en plateau. Enfin, Eddy de Pretto conclura l'émission en interprétant trois titres de son premier album Cure en live.

Ce soir #ONPC s'installe à @villesdecannes depuis la Villa Domergue ! pic.twitter.com/H9pSr3yhdj — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 11 mai 2018