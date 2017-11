On chante et on rit dans les Grosses Têtes

publié le 23/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qu'on a aimé dans la Nouvelle Star et qu'on aime comme Nouvelle Grosse Tête.

…Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête qui est moins Rock'n Roll que musique avariée.

…Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui n'est pas sexe, drogue et Rock'n Roll mais foot, ballon et PSG.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui est notre Freddy Mercury du Nord et qui peut vous chanter "We will rock you biloute".

… JeanFi Jeanssens



Une Grosse Tête qui aimera le rock quand les rockeurs fermeront leur gueule.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui vient ici pour écouter du Franck Sinatra Benichou.

… Christine Ockrent

Laurent Ruquier

