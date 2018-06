Olivier Minne dans A La Bonne Heure

publié le 15/06/2018 à 12:30

Fort Boyard va bientôt rouvrir ses portes ! A partir du 23 juin prochain, et pour dix soirées au total, Olivier Minne reprendra du service chaque samedi à 20h55 sur France 2 pour une 29e saison ! A cette occasion, l'animateur sera entouré des personnages cultes comme le père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, Mister Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-Partout et Passe-Muraille…

Olivier Minne aux commandes pour la 29e édition de "Fort Boyard" sur France 2

A chaque numéro, Olivier Minne accueillera une équipe de six personnalités. Leur Objectif : soutenir une association et relever le défi de Fort Boyard. Pour la première émission de la saison, vous retrouverez :

• Jeremy Ferrari (humoriste)

• Marine Lorphelin (Miss France 2013)

• Virginie Hocq (comédienne)

• Brahim Asloum (journaliste sportif)

• Samuel Étienne (animateur TV)

• Olivier Delacroix (animateur TV)

Les célébrités joueront pour Stars de Champagne. L'association œuvre dans les Ardennes pour les enfants hospitalisés. Depuis 1996, plus de 400 000 euros ont été reversés aux hôpitaux pour les enfants.



Il y aura également de nouvelles recrues dans l'équipe d'Olivier Minne. En plus des personnages cultes de l'émission, Vincent Lagaff fera ses premiers pas dans la peau de "Megagaf", un habitant du fort prétentieux et ringard dont le but sera de venir en aide aux candidats pour récupérer les clés. Les Bodin's seront également de la partie. Le duo d'humoristes, incarné par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, aura pour mission de faire tourner les célébrités en bourrique avec leurs "chaises musicales".



D'autres épreuves inédites seront au programme ! Parmi elles : un jeu d'auto-tamponneuses, "Car Wars", mais aussi une cellule avec un coffre-fort intitulée "la banque" dans laquelle les personnalités devront voler une clé, ou encore "la catapulte infernale" qui projettera les candidats à l'extérieur du fort, afin de récupérer des indices, à une vitesse atteignant les 50km/h. Cette 29e édition promet donc de belles surprises !

