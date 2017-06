publié le 28/06/2017 à 18:26

Le pays de Bretagne est "Une chanson dont les mots ne se terminent jamais". Ceux du partage et de la transmission. Ainsi pourrait-on résumer l'album Breizh Eo Ma Bro conté par Olivier de Kersauson, empli d'une générosité qui n'est pas la moindre de ses qualités.



Mais peut-on le résumer sans en affecter l'esprit ? Car il est entier ce disque-là ! Entier, comme son caractère trempé d'embruns venus fouetter les propos de l'Amiral, préludes aux chants vénérés de ses bardes emblématiques.

Ces chants aux notes fondatrices, sont transmise et partagés avec la digne relève. Il se dressent ici comme le fier symbole de son corps granitiques.



"Breizh Eo Ma Bro ! - La Bretagne est mon pays !", avec la voix d'Olivier de Kersauson

Cet album, qui aurait perdu toute raison d'être s'il ne s'en était tenu qu'à une seule compilation, est l'acte d'amour fait au pays. Lancé par un collégial "Bro gozh" au chœur déchirant, il vogue d'Armor en Argoat, poétiques et historiques. Car l'histoire de Bretagne est le vibrant présent de ses cinq départements "bordés de sel". Celui que façonnent ses messagers, toutes générations et notoriété confondues qui, sitôt l'ancre levée, savent aussi porter le regard sur la verte cousine d'Irlande, festive aux batailles impliquées.



Quand Louis Capart offre sa Marie-Jeanne-Gabrielle à Cécile Corbel, que Gwennyn adapte en breton Porzh Koton pour Raphaël, et que Clarisse Lavanant magnifie la Mémoire maritime de Ferré avec Renan Luce, tous confondent leur assise populaire bretonne à l'universelle notoriété d'Alan Stivell, Gilles Servat, Dan Ar Braz, Tri Yann, Miossec, ou Soldat Louis, salut offert au Bagad de Lann Bihoué, porteur gwenn ha du de l'éternel renouveau. Tel est l'absolu d'un opus vivifiant. Il s'en ouvre d'autant, toute fraternité ouverte, à ses Bretons de coeur. Jane Birkin, Laurent Voulzy, Didier Barbelivien, et Boulevard des Airs, lui rendent alors au centuple l'honneur d'une invitation ponctuée par un couple biniou-bombarde, sonneurs de la charnelle tradition.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande