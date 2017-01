Notre Dame De Paris dans La Curiosité

Les dessous du spectacle Notre Dame De Paris, le clan Bonaparte et histoire de la pâtisserie.La Curiosité Est Un Vilain du 4 janvier 2017.

Crédit : MORRIS RAYMOND/SIPA Garou, Hélène Ségara et Patrick Fiori ont occupé les rôles principaux dans Notre Dame de Paris en 1998

par Coralie Lutinier publié le 04/01/2017 à 18:06

Les dessous du spectacle Notre Dame De Paris

C'est LA comédie musicale française de tous les records : chantée dans 15 pays différents, vue par plus de 6 millions de spectateurs...Richard Cocciante et Nicolas Talar vous emmènent dans les coulisses du succès planétaire, Notre Dame de Paris !

La comédie musicale Notre Dame de Paris, qui se joue jusqu’au 8 janvier au Palais des Sports de Paris, avant de partir en tournée dès le mois d'avril.

Le clan Bonaparte

C'est l’histoire d’un clan, d’une famille corse qui a dominé la France et l’Europe. D’après vous, au sommet du règne de Napoléon, combien de rois, de reines, de princes, et de duchesse comptaient les Bonaparte ?

l’histoire des Bonaparte nous est racontée par Thierry Lentz directeur de la Fondation Napoléon et Pierre Branda, chef du service patrimoine de la Fondation Napoléon.

Thierry Lentz et Pierre Branda ont participé au dossier que le magazine Historia consacre au clan Bonaparte, en partenariat avec RTL.

Historia janvier 2017

L'histoire de la pâtisserie

Pourquoi la madeleine a-t-elle une forme de coquille Saint Jacques ? Pourquoi le baba est-il alcoolisé ? Qui a inventé la galette des rois ? Et pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? à l'occasion de la finale de la coupe du monde de pâtisserie qui se déroulera à Lyon fin janvier, Marie-Hélène Baylac nous raconte l'histoire de la pâtisserie.





Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire et passionnée de cuisine publie un livre hommage à la gourmandise Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus.