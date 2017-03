Natalie Portman a accouché d'une petite fille

publié le 03/03/2017 à 23:27

Natalie Portman et Benjamin Millepied sont les heureux parents d'une petite fille ! L'actrice a accouché de son deuxième enfant, mercredi 22 février dernier. Le couple, marié depuis 2012, avaient eu un garçon prénommé Aleph, né en 2011. Selon le site américain E! News, l'actrice et le chorégraphe sont donc parents pour la seconde fois, d'une petite fille, Amalia. "Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février. La maman et le bébé se portent bien", a confié l'agent de l'actrice au magazine People.



Natalie Portman, enceinte, avait annoncé de pas pouvoir assister à la 89ème cérémonie des Oscars, où elle était nommée dans la catégorie Meilleure actrice aux côtés d'Isabelle Huppert. Dernière apparition en date pour l'actrice qui incarne actuellement Mme Kennedy dans le film Jackie, les Golden Globes où elle avait fait une apparition très remarquée, affichant son ventre rond dans une sublime robe jaune.