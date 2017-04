Mutineries dans La Curiosité

publié le 24/04/2017 à 18:30

Les grandes mutineries de 1917

C’était il y a un siècle, au printemps 1917, dans les tranchées, après l’échec sanglant de l’offensive Nivelles sur le chemin des Dames, une série de mutineries embrasait les tranchées. On vous raconte ce grand mouvement avec l’historien André Loez.

Les aigles

Surtout ne faites pas de bruit, camouflez-vous et observez... On entre sur le territoire des aigles...

Pourquoi semblent-ils voler sans effort ? De quoi se nourrissent-ils ? Comment se reproduisent-ils ? Où naissent les aiglons ? Jean-Michel Bertrand nous emmène pour un voyage exceptionnel à la découverte des secrets de l’aigle !

Django Reinhardt

à l’occasion de la sortie du film Django, mercredi au cinéma, nous vous faisons découvrir la folle vie d'un homme dont le nom sonne comme un accord magique, une promesse de notes de guitare qui s’envolent, de plus en plus rapides ! On vous raconte le grand destin de Django Reinhardt avec Noël Balen.

