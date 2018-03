Muriel Robin pour la première fois aux Grosses Têtes

publié le 01/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui nous fait l’immense plaisir de venir, pour la première fois, s’amuser avec nous.

… Muriel Robin



Une Grosse Tête qui cherche plus à comprendre les questions qu’à trouver les réponses.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui joue tous les soirs au théâtre avec Isabelle Mergault, autant dire qu’il n’a plus besoin de prendre de douche.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui n'a jamais eu la grosse tête au Point mais qui est maintenant au point aux Grosses Têtes.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui trouve plus facilement des chanteurs pour sa tournée des Idoles que des bonnes réponses.

…Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui reste le patron des Grosses Têtes et l’idole des dames du 1 rang.

…Pierre Benichou



Muriel Robin en septembre 2015 dans l'émission "Vivement Dimanche"

