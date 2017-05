Muraille de Chine et origine des noms dans La Curiosité

publié le 06/05/2017 à 12:00





La Grande Muraille de Chine

Un peu de « bravitude », on grimpe sur la muraille de Chine !

Saviez-vous que ce colosse mesure 5760 kilomètres de long ? c'est l'édifice le plus important construit par la main de l'Homme...il parait même qu'on peut la voir depuis l'espace...

On part à l'assaut de la Grande Muraille de Chine avec le grand reporter Stéphane Lagarde qui publie Aujourd’hui la Chine aux éditions Casterman.



Aujourd'hui la Chine

Pourquoi Sherlock s'appelle Sherlock

Sherlock Holmes, Tintin, Indiana Jones, Astérix et OSS 117, mais comment sont baptisés les héros de fictions ?

Philippe Lombard nous fait découvrir l’origine insolite des noms des héros de fiction.

Il est l'auteur du livre Pourquoi Sherlock s’appelle Sherlock publié par l’Express et Bibliomnibus.

Pourquoi Sherlock s'appelle Sherlock

