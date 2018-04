publié le 09/04/2018 à 12:49

Une lettre comme "un adieu à l'artiste, l'ami", l'amour". C'est dans les colonnes du Journal du Dimanche paru ce weekend que Kuelan Nguyen rend hommage à Jacques Higelin, son ex-compagnon, disparu le vendredi 6 avril dernier.



Celle qui a partagé la vie du chanteur pendant 25 ans, témoigne d'une vie "vraiment hors normes" dans une lettre poignante, "avec des essais périlleux de réinventer les engagements d'un couple, trouver les lois pour sa pérennité tout en rêvant les promesses de la liberté pour l'amour de l'art, la poésie, la musique". Entre les deux anciens amants, c'était "à la vie, à la mort".

Pour Kuelan Nguyen, l'artiste et poète était "lui-même tourmenté, instable, imprévisible, habité par un talent rare et difficile". Elle voyait en lui comme "un messager du ciel qui fouille dans la nuit et trouve les courriers perdus, insatiable et meurtri et pourtant béni du Dieu qu'il ignore et qui le protège. Dans sa poésie, dans sa musique".

"Il était dans un corps diminué par la maladie"

Dans la suite de sa lettre, l'ex-compagne de Jacques Higelin raconte sa dernière rencontre avec le chanteur, le temps d'un après-midi. "Il était dans un corps diminué par la maladie, il ne parlait plus, ne jouait plus du piano, "il s'absentait souvent de lui-même". Leur fils Kên, présent aussi ce jour-là, "aura été jusqu'aux dernières heures le rayon de soleil de Jacques", assure-t-elle.



Le père d'Arthur H et Izïa Higelin sera enterré le jeudi 12 avril au cimetière du Père Lachaise à Paris, à l'occasion d'une cérémonie rendue publique aux fans et admirateurs du chanteur.