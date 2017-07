Monica Bellucci dans A La Bonne Heure

publié le 03/07/2017 à 10:36

Emir Kusturica est de retour avec un nouveau film ! Le lauréat de deux Palmes d'Or pour pour Papa est en voyage d’affaires et Underground vient de réaliser On the milky road, une histoire d'amour sur fond de guerre en ex-Yougoslavie et qui met en scène Monica Bellucci. Le film sortira en salles le 12 juillet prochain.

"On the milky road" d'Emir Kusturica avec Monica Bellucci

L'histoire : Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta (Monica Bellucci), une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures rocambolesques.



Découvrez la bande-annonce du film

> "On the milky road" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart , Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

