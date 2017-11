publié le 28/11/2017 à 17:25

Valérie Damidot était de retour ce lundi 28 novembre sur TF1 pour une émission toute neuve consacrée à Noël et diffusée à 18 heures. Le principe est simple : pendant une semaine, 4 couples s'opposent sur le thème du réveillon de Noël. Chaque couple met ainsi les petits plats dans les grands pour recevoir ses concurrents.



Jérémy et Adrienne ont transformé la devanture de leur maison et leur jardin en parc à thème. Des rennes, un bonhomme de neige, un père Noël, et des guirlandes, par dizaines. Les LED étaient au rendez-vous et les décorations pas chiches. La facture d'électricité a dû être salée par contre.

L'intérieur de la maison n'était pas en reste. Des étoiles, des guirlandes, un sapin, des paillettes, rien ne manquait et s'il y a du travail et de l'investissement, c'est peut-être un peu trop chargé. Pour la suite, le concept est plutôt familier.

Un air de déjà-vu ?

Il y a le repas, conforme à ce que dégustent habituellement les hôtes qui reçoivent, et une animation. En l'occurrence, un karaoké. À la fin, arrive le moment des notes. Chaque convive doit noter la déco, l'ambiance, le repas et l'animation proposés durant ce réveillon organisé bien avant Noël.



À dire vrai, TF1 a misé sur une revisite d'Un dîner presque parfait. Un concept décliné aussi sur la Une dans Bienvenue chez nous ou Bienvenue à l'hôtel. Quant à Valérie Damidot, elle n'intervient pas encore directement et se contente de commenter le déroulé de la soirée, en étant incrustée à l'image. On peut rapprocher cela de ce que peut faire Cristina Cordula lors des numéros en semaine des Reines du shopping.



Pour ses débuts, Valérie Damidot a signé de belles audiences. En effet, 2,7 millions de personnes étaient devant les écrans pour suivre le premier numéro de l'émission, pour une part d'audience de 16,5%. Dont un beau 21% sur les responsables des achats de moins de 50 ans.