Mohammed Ali : "Boxer était la façon la plus rapide pour un Noir de s'en sortir "

publié le 02/04/2018 à 12:00



A l'âge de 18 mois, Cassius Marcellus Clay, était déjà boxeur. Sa mère, Odessa, une femme de ménage se souvient : "C'était un bébé très costaud...Ses bras étaient musclés, il les levait en serrant les poings"...Celui qui va devenir le plus grand boxeur de tous les temps est né le 17 janvier 1942 à 6h35 de l’après-midi à Louisville, dans le Kentucky. Les Clay sont des baptistes qui fréquentent l'Eglise Notre Dame de Sion. Ils descendent en ligne directe des esclaves qui travaillaient dans des champs de coton...



Le jeune Cassius fait vite l'apprentissage de l'adversité et du racisme dans une Amérique où la ségrégation est banale...Où les mariages entre noirs et Blancs restent l'exception et où dans les Etats du Sud, le Klu Klux Klan parade la nuit à la lueur des flambeaux.

"J'ai commencé à boxer car je pensais que c'était la façon la plus rapide pour un Noir de s'en sortir dans ce pays" dira t-il un jour...

Cassius Clay n'est pas allé à la rencontre de la boxe...C'est la boxe qui est venue à lui...Par hasard...Au mois d'octobre 1954...Il a douze ans et fait du vélo avec un de ses copains dans les rues de Louisville...Le temps d'acheter du popcorn et sa bicyclette rouge et blanche a disparu...Il se met alors à pleurer, enrage, promet au voleur la pire des corrections quand un officier de police lui pose la main sur l'épaule...Il s'appelle Joe Martin et reste l'homme qui a découvert le champion des champions...



Le policier tient une école de boxe...Et propose au jeune garçon de venir passer ses nerfs sur un ring...Six semaines plus tard, le boxeur de 40 kilos gagne son premier combat en trois rounds..."Il ne savait pas ce qu'était un crochet du gauche mais il apprenait vite" dira Joe Martin..."Son secret, c'était son coup d’œil..Son regard devinait ce qu'allait faire son adversaire"...