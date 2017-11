Mode et couleurs dans La Curiosité

publié le 17/11/2017 à 13:00

Première partie : Les coulisses des défilés de mode

C'est un monde à part, et en même temps à l’affût de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles tendances…on découvre les coulisses de la mode avec le journaliste Loïc Prigent.





à lire : J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste paru dans la collection Points, chez Grasset.



J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste

Deuxième partie : Le pouvoir des couleurs

Combien de couleurs existent ? Est-ce que les les hommes et les femmes perçoivent les couleurs de la même façon ? Pourquoi le rouge est mauvais pour la ligne ? Pourquoi le bleu aide à acheter au supermarché ? Pourquoi le rose est entré en prison ? Et pourquoi le vert vous calme ?

On répond à toutes ces questions avec le designer spécialiste de la couleur, Jean-Gabriel Causse !



à lire : Les crayons de couleur publié chez Flammarion

Les crayons de couleur