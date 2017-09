Mocky:"Les émissions de cuisine me font vomir!"

publié le 16/09/2017 à 13:19

C’est un Jean-Pierre Mocky souriant, et heureux de venir présenter son documentaire sur le conservatoire d’art dramatique ( dimanche 24 à 9H30 sur France 5 ) qui fait son entrée dans le studio 4 de RTL. Mais attention, l’enfant terrible comme on le surnomme n’est jamais loin. Et quand Jean-Pierre Mocky parle de télé, ça cogne encore plus fort que dans Rocky.



Première droite pour Ardisson « Il parle d’alongement de pénis dans son émisssion mais je ne sais pas s’il s’est fait allonger le sien ».. Puis c’est la nouvelle émission de Sophie Davant sur France 2, « Affaire conclue, qui se prend le 2ème coup: « J’aime beaucoup Sophie mais cette émission n’a aucun intérêt.. C’est complètement con ». Mais c’est aux Top chef et autres concours de pâtisserie que Jean-Pierre va asséner son plus puissant uppercut « Les émissions de cuisine à la télé ? Ca me donne envie de vomir ! ».. Rajoutez à cela de savoureuses anecdotes sur un Michel Drucker vendeur de saucisses à ses débuts et un projet de film avec Lady Gaga et Madonna et vous obtenez une émission unique. Comme seul Jean-Pierre Mocky peut nous en offrir.

Rendez-vous à 13H30 pour l'émission et dès 14H pour le replay.



Bon samedi à l'écoute de la télé sur RTL !