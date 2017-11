Mireille Mathieu dans A La Bonne Heure

publié le 21/11/2017 à 12:30

Véritable ambassadrice de la chanson française, Mireille Mathieu a vendu plus de 130 millions d’albums dans le monde. Depuis ses débuts, elle incarne une certaine image de la France à l’étranger et se produit toujours avec autant de succès sur les scènes du monde entier. Aujourd'hui, la chanteuse est de retour avec une nouvelle compilation intitulée Made In France.

"Made In France", la nouvelle compilation de Mireille Mathieu

Le 24 novembre prochain, Mireille Mathieu dévoilera un double CD regroupant les plus grands standards de la chanson française : 40 titres, dont 8 jamais édités en CD, et 5 totalement inédits. Made in France reprendra toutes les chansons françaises ayant brillé à l'étranger. Âgée aujourd'hui de 71 ans, la demoiselle d'Avignon s'attaque à des morceaux traditionnelles allant de La vie en rose à Comme d'habitude, Je ne regrette rien, en passant par La quête ou Plaisir d'amour. A cela s'ajoutent quelques unes des siennes : J'ai gardé l'accent, Paris en colère, ou Danse la France (une chanson obscure issue de l'album Romantiquement vôtre sortie en 1979).

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

