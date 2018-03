Mireille Dumas dans A La Bonne Heure

publié le 14/03/2018 à 12:30

Le 16 mars prochain à 20h55, France 3 diffusera La famille ça me fait bien rire !, un film documentaire proposé et réalisé par Mireille Dumas avec Alain Chaufour. La journaliste est allée recueillir les confidences de ceux pour qui la famille est une source d'inspiration : les humoristes !

Une mère envahissante, un ado en crise, un père qui craque, une belle-mère intrusive, un repas de fête qui dérape, autant de personnages et de situations auxquels nous avons tous, un jour, été confrontés. Pas étonnant que les plus grands humoristes aient fait, depuis toujours, de la famille, l’un de leur terrain de jeu favori ! Et comme ils le confient à Mireille Dumas, ils ont souvent puisé leur inspiration dans leur propre histoire.

De Florence Foresti à Gad Elmaleh, en passant par Jamel Debbouze, Alex Lutz, Audrey Lamy, à Guy Bedos, Muriel Robin, Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Dany Boon, Élie Semoun, Chantal Ladesou, Chevallier et Laspalès, Patrick Timsit, Pierre Palmade et Didier Bénureau, plusieurs générations d'humoristes ont consacré à la famille leurs sketches les plus grinçants... La force de ce documentaire de divertissement est de nous faire découvrir tous ces artistes sous un jour nouveau, entre rire et émotion.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

