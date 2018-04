Miou-Miou dans A La Bonne Heure

publié le 16/04/2018 à 12:30

Larguées, c'est le nouveau film d’Éloïse Lang, a qui l'on doit Connasse, princesse des cœurs. Pour son premier long métrage en solo, la réalisatrice s'est entourée de Miou-Miou, Camille Cottin et Camille Chamoux. Elle a également décidé de s'attaquer à un remake. En effet, Larguées est une adaptation du film suédois All Inclusive d'Hella Joof. Lors du dernier festival de l'Alpe d'Huez, la comédie a reçu deux récompenses : le Prix du Public et le Prix d'interprétation pour Camille Cottin. Le film sortira en salles le 18 avril prochain.

"Larguée", d'Eloïse Lang, avec Miou-Miou, Camille Cottin et Camille Chamoux

L'histoire : Rose (Camille Cottin) et Alice (Camille Chamoux) sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise (Miou-Miou), leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple "sauver maman" et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

> "Larguées" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.