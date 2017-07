publié le 25/07/2017 à 11:44

L'âne, baptisé Cannabis en référence à Astérix et Obélix : Opération Cléopâtre, était trop bruyant pour le voisinage. L'animal résidait depuis le printemps dans l'enceinte du Domaine du Cap Bénat dans le Var à Bormes-les-Mimosas. S'il fait autant parler de lui, c'est que son propriétaire l'a obtenu par le biais de son jardinier, qu'il partageait avec la célèbre chanteuse Michèle Torr, explique Var-Matin.



L'âne a été exilé auprès d'autres se ses semblables après des lettres de plaintes et de menaces de riverains excédés par les braiment de Cannabis. Le quotidien régional ajoute néanmoins que l'ongulé disposait de soutiens parmi les voisins. L'un d'eux, Jacques Rossi, écrit d'ailleurs dans un courrier : "(...) Le niveau sonore était, quoi qu'il en soit, bien inférieur à celui des débroussailleuses que l'animal évitait grâce à son appétit, et ne pouvait nuire en aucune manière au voisinage puisqu'il n'était ni fréquent, ni intense, ni sur une longue durée (Art. R. 1334-31 du CSP)".

L'âne réside désormais tranquillement dans une pépinière de Bormes-les-Mimosas, loin de cette guerre de voisinage.