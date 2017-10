Michel Leeb dans A La Bonne Heure

publié le 26/10/2017 à 12:30

À l’occasion des 40 ans de carrière de Michel Leeb, C8 propose un prime exceptionnel afin de célébrer l’anniversaire sur scène du célèbre showman. À l’image de son spectacle actuellement Leeb, 40 ans, en tournée et qu’il jouera au Casino de Paris du 14 décembre

2017 au 7 janvier 2018, un one-man-show rempli de parodies, d’imitations et de sketches inédits et cultes comme Les éternuements, La machine à écrire, La boum dans le bar tabac d’en bas, etc…

Michel Leeb et son spectacle "Leeb, 40 ans"

Dans une ambiance chic et joyeuse, Michel Leeb sera accompagné de quelques amis venus le célébrer dont Anne Roumanoff, Messmer, Michael Grégorio, Veronic Dicaire, Michel Fugain, Kevin & Tom, Christelle Chollet, Walter… Et avec les participations exceptionnelles de Gad Elmaleh et Kev Adams.

De l’humour et du swing en toute complicité dans la grande tradition du music-hall : un événement à ne pas manquer, le 4 novembre à partir de 21 heures sur C8.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

