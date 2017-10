Michel Fau dans A La Bonne Heure

publié le 27/10/2017 à 12:30

Après le succès de Fleur de cactus aux côtés de Catherine Frot, Michel Fau est de retour sur les planches. Le comédien donne la réplique à l'immense Michel Bouquet dans Le Tartuffe de Molière. C'est la première fois que le comédien et son ancien professeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique sont réunis sur scène. La pièce se joue actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin et ce jusqu'au 31 décembre prochain.

"Le Tartuffe" de Molière, mis en scène par Michel Fau

La pièce : Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, qui se dit dévot et vit à leurs crochets. Les autres membres de la famille partagent quant à eux le sentiment de la suivante Dorine, scandalisée par l’emprise de l’homme d’église sur son maître. Ils vont tout entreprendre pour convaincre Orgon que Tartuffe est un hypocrite de la pire espèce. Rien n’y fait, ni les mises en garde du beau-frère Cléante, ni les supplications de Mariane, la fille promise en mariage à l’imposteur). Il faudra toute la ruse d’Elmire, sa femme, pour qu’Orgon ouvre enfin les yeux sur les desseins de Tartuffe. Au moment d’être chassé de la maison, ce dernier brandit un acte de donation qui en fait le nouveau propriétaire. Et seule une intervention royale, véritable deus ex machina, sauvera la famille de la ruine.

> "LE TARTUFFE" Mise en scène Michel Fau

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

