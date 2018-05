Michel-Edouard Leclerc et Bruno Putzulu dans A La Bonne Heure

Le vrai ou faux de Bruno Putzulu et Michel-Edouard Leclerc

publié le 22/05/2018 à 12:30

Pour sa cinquième édition, le festival Culturissimo, initié par Michel-Édouard Leclerc et les adhérents du Mouvement E. Leclerc, propose dans près de 50 villes de France autant de rendez-vous culturels gratuits dans des théâtres, salles de spectacle ou de cinéma. Parmi les différents artistes qui collaborent au projet : Bruno Putzulu ! Le comédien fera la lecture de Vers la beauté, le nouveau roman de David Foenkinos.

Le 5ème festival Culturissimo, initié par Michel-Édouard Leclerc

Dans le prolongement de leur mobilisation pour l’accès à la culture tout au long de l’année, les Espaces Culturels E.Leclerc offrent un programme de qualité (lectures, rencontres, concerts privés) servi par une "troupe" de comédiens prestigieux (Dominique Blanc, Michel Vuillermoz et Didier Sandre de la Comédie Française ; Jacques Weber, Nicole Garcia, Clotilde Courau, Stéphane Freiss, Judith Henry, Hippolyte Girardot…), d’artistes de la nouvelle scène musicale française comme Tim Dup ou Chaton, et reconnus comme Barbara Carlotti…



Au coeur de cette programmation, les lectures à voix haute mettent en valeur les romans les plus en vue de ces derniers mois : L’art de perdre d’Alice Zeniter, lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2017, les derniers romans des prix Nobel français J.M.G. Le Clézio et Patrick Modiano, les lauréats des prix Goncourt (L’ordre du jour d’Éric Vuillard), Renaudot (La disparition de Josef Mengele de Olivier Guez), Femina (La serpe de Philippe Jaenada) et du Prix du livre Inter étranger (4321 de Paul Auster), les best-sellers La tresse de Laetitia Colombani, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante, Les loyautés de Delphine de Vigan.

Édition après édition, le festival Culturissimo ne cesse de se développer. De 26 événements l’an dernier, il se déploie cette année sur près de 50 dates sur l’ensemble du territoire métropolitain et même à La Réunion pour la seconde année. Les rendez-vous sont entièrement gratuits et financés à 100 % par les Espaces Culturels E.Leclerc. À travers cette offre culturelle de premier plan, l’enseigne E. Leclerc démontre une nouvelle fois un engagement citoyen, fort et concret pour l’accès à la culture.

Je défends depuis de longues années l’idée d’une culture accessible à tous qui est à l’origine de la création de nos Espaces Culturels E.Leclerc. Ce festival est l’aboutissement de cette démarche en permettant à nos enseignes de se muer en acteur culturel de leur territoire, de donner au grand public l’occasion d’assister à des rendez-vous inédits et de qualité, et d’aller à la rencontre des artistes. Et je suis tout aussi heureux de constater le plaisir que prennent les artistes de notre programmation à rencontrer le public de nos villes. Michel-Édouard Leclerc, président des Centres E.Leclerc Partager la citation





Chacun de ces 50 rendez-vous est préparé avec le concours d’un Espace Culturel E.Leclerc et marque l’engagement de nombreux adhérents du Mouvement E. Leclerc pour la lecture et la culture, dans le sillage de Michel-Édouard Leclerc. Par ce festival mettant la culture en scène, les Espaces Culturels E.Leclerc prolongent ensemble leurs actions en région et développent encore le goût de la musique, des livres et de la lecture.

