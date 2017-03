Métiers incroyables dans la Curiosité

et Caroline Dangles

Avec une baguette, ou un pendule, ils cherchent… de l’eau souterraine, des trésors enfouis et parfois même des criminels planqués…ils cherchent et ils trouvent souvent… Qui sont les sourciers ? Quelles sont leurs histoires extraordinaires…

Thierry Gautier, sourcier-radiesthésiste et géobiologue depuis 35 ans nous révèle quelques secrets de sourciers.



Thierry Gautier est également l'auteur du livre Histoires extraordinaires de sourciers paru aux Éditions Ouest France.

Une rencontre exceptionnelle avec une aventurière de l’extrême….

Sarah Marquis marche seule depuis 25 ans, sur toutes les terres hostiles de la planète.

Dernier défi en date : 3 mois dans l’ouest sauvage australien en mode survie, rien à manger, rien à boire. Et des crocodiles comme uniques compagnons.



Lauréate du prix de l’aventurière de l’année décerné par le National Géographic, Sarah Marquis publie Instincts chez Michel Lafon.

