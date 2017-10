Météorites et basketteurs dans La Curiosité

publié le 17/10/2017 à 13:00

Première partie : Qu'est-ce qu'une météorite ?

Le 19 septembre dernier, vous l’avez peut-être vu si vous habitez à la Rochelle, Rochefort ou Royan et que vous du genre insomniaque, une météorite a fendu l’atmosphère vers 2H30 … Mais qu'est ce qu'un météorite ? D'où vient-elle ? Que peut-elle nous apprendre sur l'histoire de l'Univers ?



Mathieu Gounelle, professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle, à Paris, chargé de conservation de la collection nationale des météorites et commissaire de l'exposition Météorites est notre guide !

à voir : L’exposition Météorites à la Grande Galerie de l’évolution du Muséum national d’Histoire Naturelle à Paris jusqu’au 10 juin.





Météorites

Deuxième partie : les basketteurs stars de la NBA

à l’occasion de la reprise du championnat de la NBA, on dévoile les secrets de Tony Parker, Michael Jordan, Magic Johnson, et même Denis Rodman, ce bad boy qui se pique aujourd'hui de diplomatie, il est devenu l'ami de Kim Jong Un, le dictateur nord-coréen!

Les stars les plus folles de la NBA, le basket américain vous sont racontées par Armel Le Bescon, journaliste pour le magazine Mondial Basket.



à lire : Tony Parker, une vie de basketteur paru chez Mareuil éditions

Tony Parker, une vie de basketteur