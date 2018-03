publié le 06/03/2018 à 20:51

On le surnomme le "serial entrepreneur", "la légende des start-upers". Marc Simoncini a fondé Meetic et publie Une vie choisie (éditions Grasset), son autobiographie, qui ne devait pas en être une. Sa vie, il le concède, est une succession de chances. "Le succès, c'est une succession de malchances jusqu'à ce que ça marche", explique-t-il au micro de RTL.



L'entrepreneur évoque notamment l'oral de son bac qu'il n'a pas eu besoin de passer. Son examinateur voulait pas rater le match France-Angleterre en 1982. "Il me donne mon bac. Parce que je suis le dernier de la liste, mon nom commence par un S. Il reste dix minutes avant le match. Il me demande ma note, je lui donne ma note, il me donne le bac."

Après le bac, Marc Simoncini enchaîne les petits boulots : BTP, bûcheron aux États-Unis. À son retour, il intègre l'école supérieure d'informatique de Montreuil par hasard puis une entreprise de télématique au sein de laquelle il met au point un jeu d'échecs détourné en messagerie coquine par les utilisateurs. "C'est l'ancêtre de la messagerie rose", se souvient Marc Simoncini, qui a créé Meetic avec ses trois témoins de mariage, alors en difficulté sur le plan sentimental.