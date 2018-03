Maud Fontenoy dans A La Bonne Heure

publié le 19/03/2018 à 12:30

Maud Fontenoy publie Vivre vraiment chez First. Dépassement de soi, valeurs à transmettre, secrets de bonheur, doutes et espoirs, elle se livre dans un ouvrage sensible.

"Vivre, vraiment" de Maud Fontenoy (First)

Les conseils qui ont la plus grande valeur sont ceux de l'expérience. Maud Fontenoy nous fait aujourd'hui dans son ouvrage le cadeau de son parcours, de ses embûches, des leçons qu'elle en a tirées. Et nous donne la clé de la plus belle des réussites : celle d'associer en harmonie maternité, vie de femme, combats, et accomplissement de valeurs qui lui sont chères. Parce qu'elle sait désormais que le mental est sa plus grande force, elle propose des conseils qui l'aident à s'affirmer au quotidien. Reconnexion à la nature, exercice physique, trucs beauté et santé... elle offre aussi des idées très pratiques pour se ressourcer et garder le cap.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

