Mary-Kate Olsen serait prête à avoir un enfant avec Olivier Sarkozy

Bientôt une naissance dans le clan Olsen ? Mary-Kate Olsen et son mari Olivier Sarkozy songeraient à fonder une famille tous les deux. C'est le magazine américain Us Weekly qui l'affirme, d'après le témoignage d'un proche du couple : "Ils sont prêts à avoir un enfant depuis un bon moment", a confié la source. Olivier Sarkozy, demi-frère de Nicolas Sarkozy, est déjà père de deux adolescents nés d'une précédente union, Julien 17 ans et Margot 15 ans, mais il a "très envie d'un enfant", explique la source du journal. L'homme d'affaires souhaiterait ainsi agrandir sa famille avec un petit garçon ou une petite fille.



Mary-Kate Olsen s'est confiée il y a quelques jours sur son quotidien bien rempli entre sa maison de couture et sa vie de famille : "J'ai un mari maintenant, deux beaux-enfants et une vie, je dois rentrer à la maison et préparer le dîner", expliquait-elle. Un quotidien qui ressemble à celui de beaucoup d'autres couples dans le monde, mais Mary-Kate Olsen avait quand même tenu à prodiguer quelques conseils : "Je cours le week-end. Vous devez identifier la chose qui vous aide à vous relaxer et si vous n'en avez pas, vous devez la chercher. Ou alors vous craquerez et vous ne serez plus productive".