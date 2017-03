Marthe Richard et alpinisme dans la Curiosité

publié le 26/03/2017 à 12:00

Marthe Richard aventurière des maisons closes

C'était une pionnière de l'aviation mais si le nom de Marthe Richard est gravé dans notre histoire c'est parce qu'il est à jamais associé à la fermeture des maisons closes…

On célèbre cette année le 70ème anniversaire de la loi votée en avril 1946 à l’Assemblée,mais le destin de cette femme est extraordinaire à plus d’un titre.

Natacha Henry est l’auteure du livre Marthe Richard - L'aventurière des maisons closes paru chez Vuibert



Marthe Richard - L'aventurière des maisons closes

Secrets d'alpiniste

On va découvrir ensemble la vie à très haute altitude avec un alpiniste qui a tout vécu sur l’Everest... Comment réussit-on de telles ascensions ?

La montagne est sans foi ni loi, c’est elle qui décide. A très haute altitude, elle est apporte son lot de bonheur et de malheur.

Jean-Michel Asselin, journaliste et passionné d’alpinisme, nous fait découvrir cette vie si particulière à plus de 5000 m d’altitude.

Jean-Michel Asselin est l'auteur du livre On ne vit pas au sommet, chroniques de montagnes publié aux éditions du Trésor



On ne vit pas au sommet, chroniques de montagnes

